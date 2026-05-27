手頃サイズ×最新デザインのコンパクトセダンBMWのミドルセダン「3シリーズ」の大型化が進むなか、日本の道路事情にマッチするサイズ感として注目したいモデル、それが2025年3月に国内でも発表されたプレミアムコンパクトセグメントの4ドアクーペとなる2代目「2シリーズ グランクーペ」です。SUVが主流となり、セダンのラインナップが大幅に減少するなか、欧州車では現在も多くのセダンモデルが用意されています。そのなかでも