女優の佐々木希（38）が27日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今年も、お友達家族と、長野県に山菜ツアー行ってきました」と書き出した佐々木。「子供達も頑張って採ってました」とつづって山の中での様子をアップした。「採った山菜をお料理する前にみんなで下処理もして、とてもいい経験」とコメント。「空気も綺麗で、またすぐ行きたい」と添えた。ファンからは「長靴のんちゃんも可愛い」