先週も１勝を挙げて地方通算２５０勝にあと“１”に迫った佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。２６日に園田競馬場で行われた能検では、２鞍に騎乗し特徴の把握に努めていた。２７日は７鞍に騎乗。「前走（２着）の反省を生かしたい」という７Ｒのロングセラーアスクと「８２０メートル戦は外枠の方がいいので、内枠でどう戦うか考えて乗りたい」という５Ｒのベラジオマサキに力が入っている。１Ｒカヤコ