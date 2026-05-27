東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務め、米大リーグ・カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手が、婚約を発表した。常松は２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「婚約しました。恋人であり、最高の親友。これからは『お嫁さん』になります！笑」と報告。お相手を“御姫様抱っこ”する２ショットを披露し、「僕達らしく楽しい家庭にしていきます！」とつづった。幸せいっぱいの姿にフォロワーからは「おめでと