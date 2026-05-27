鹿児島県肝付町に大雨警戒レベル4の「避難指示」が、十島村に「高齢者等避難」が出されています。 土砂災害の危険性が高まっているとして、肝付町は町内全域の7217世帯・1万3122人に、警戒レベル4の「避難指示」を発表しました。 がけから離れた屋内の高い場所に移動するなど身の安全を確保してください。 町は、▼肝付町基幹集落センター岸良会館(岸良出張所)▼肝付町コミュニティセンター▼内之浦総合支所の