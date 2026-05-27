睡眠時間が短いと早死にしてしまう驚きの理由 免疫機能強化には睡眠が不可欠 近年、日本人の平均睡眠時間はどんどん短くなっていて、１日の睡眠時間が６時間に満たない成人はなんと４割以上。これは世界でもワースト１の数字です。考えられる要因は多々ありますが、なかでもインターネットの普及による娯楽の多様化、労働環境や男女の社会的役割の変化などが影響しているといわれています。 社会を支える成人の