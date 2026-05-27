平清盛が後白河法皇を退位させ、安徳天皇を即位させたことで爆発した不満とは 驕（おど）れる者は久しからず。治承四年（一一八〇）、平清盛が後白河法皇を退位させ、孫の安徳天皇を即位させると地方武士団や京の公卿、寺社の間で不満が爆発します。 まず、源頼政が諸国武士団の決起を呼び掛ける後白河法皇の次男以仁王（もちひとおう）の令旨（りょうじ）（命令）を奉じ、平氏打倒を宣言。真っ先に呼び掛けに応えたのが、伊豆