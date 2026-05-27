２７日の東京株式市場は大きく買いが先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比７８１円高の６万５７７７円と反発。 前日の米国株市場では依然として不透明な中東情勢を嫌気してＮＹダウが４日ぶり反落したが、ナスダック総合株価指数は４連騰で史上最高値を更新した。マイクロン・テクノロジー＜ＭＵ＞をはじめ半導体関連株が買われ、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は５．５％高と急騰しており、きょう