ドル円理論価格1ドル＝159.51円（前日比+1.05円） 割高ゾーン：160.51より上 現値：159.23 割安ゾーン：158.51より下 過去5営業日の理論価格 2026/05/26158.46 2026/05/25158.57 2026/05/22158.57 2026/05/21158.33 2026/05/20158.19 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動