◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月26日シカゴ）前DeNAのホワイトソックス・アンソニー・ケイ投手（31）が26日（日本時間27日）、ツインズ戦の3回試合中に地元放送局のインタビューを受け、前日に自身4勝目に「レーザービーム」で貢献してくれた、西田陸浮外野手に感謝を述べた。ケイは、先発し4勝目をゲット。そして2回の守備ではこの日がメジャー昇格即スタメンの同デビューだった西田が、右翼の守備