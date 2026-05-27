エボラ出血熱で亡くなった人の棺おけを運ぶ赤十字職員＝26日、コンゴ（旧ザイール）東部イトゥリ州（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは26日、米政府が東アフリカ・ケニアにエボラ出血熱に感染した疑いのある米国人を検査する隔離施設の設置を検討していると報じた。米国内へのウイルス流入を阻止する狙いがあるとみられる。ケニアは複数の感染者が出ているウガンダに隣接している。世界保