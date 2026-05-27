【Amazon スマイルSale】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSale」の対象商品に、オランダのビール・ハイネケンが追加された。 対象となっているのは、5Lの樽に入った「Heineken Keg」や、ギフトスリーブ付きのラガービール。「Heineken Keg」は家庭用冷蔵庫にも入るコンパクトな