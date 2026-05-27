【Amazon スマイルSale】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSale」の対象商品に、イタリア・モレスキン社のノートが追加された。 セールの対象となるのは、芸術家や思想家に愛されてきたノートブックの継承者・モレスキンの「クラシック ノートブック」など。さまざまなスタイル・