【Amazon スマイルSale】 開催期間：5月27日9時～6月2日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSale」の対象商品に、ネスカフェのスティックコーヒーが追加された。 セールの対象となるのは、「ネスカフェ ゴールドブレンド」や「ネスカフェふわラテ」などのスティックタイプ。アイスコーヒーやラテなど