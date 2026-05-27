ＹＵＳＨＩＮが３日ぶりに切り返す展開となっている。同社は樹脂成形品の取り出しロボットで世界トップシェアを誇るニッチトップ企業で、アジア中心に売上高の６０％以上を海外で占めている。２７年３月期は営業利益段階で前期比５７％増益予想と回復色を鮮明とする見通し。 そうしたなか、株主還元にも積極的な姿勢を示しており、２６日取引終了後に自社株買いの実施を発表した。発行済み株式数４．５９％相当の１５０万株