ナブテスコが大幅高している。きょう付の日本経済新聞朝刊で、「２０２７年に大型商用車向けの完全電動のパワーステアリング（パワステ）を量産する」と報じられており、これを好材料視した買いが入っているようだ。 記事によると、大型バス・トラック向けの量産品は世界初としており、中国の電気自動車（ＥＶ）需要を取り込むのが狙いという。世界最大の商用ＥＶ市場である中国で採用が広がれば業績への貢献が大きい