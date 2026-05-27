マイクロ波化学は大幅高で５連騰となっている。２６日の取引終了後、独自のマイクロ波を利用した金属製錬・鉱山プロセス標準ベンチ装置を用いた実証実験で、鉄鉱石の還元に成功したと発表した。実用化に向けた重要なマイルストーンであるベンチスケールでの実証を終え、今後は技術の確立を加速するとともに、事業化に向けたパートナーを探索するとしており、材料した買いが集まっている。同装置は金属製