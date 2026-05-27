マキヤがストップ高の水準でカイ気配に張り付いている。同社は２６日の取引終了後、神戸物産との間で、資本・業務提携契約を締結すると発表した。事業の相乗効果を期待する買いが入ったようだ。 マキヤは総合ディスカウント店「エスポット」のほか、神戸物産の「業務スーパー」のフランチャイズ店を展開。提携により総菜のラインアップの拡充や共同仕入れによるスケールメリットの創出などを狙う。同社は