ダイドーグループホールディングスが大幅反発している。２６日の取引終了後に発表した第１四半期（１月２１日～４月２０日）連結決算が、売上高５５２億３９００万円（前年同期比４．３％増）、営業利益１５億５６００万円（前年同期１４億４５００万円の赤字）、最終利益１億１０００万円（同２８億４５００万円の赤字）と黒字転換したことが好感されている。 主軸を置く自販機市場で他チャネルと