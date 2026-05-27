西部技研が反発している。２６日の取引終了後に、中国子会社が造船の塗装工場向け大型案件を受注したと発表したことが好材料視されている。 今回受注したのは、中国大手造船工場向けのＶＯＣ（揮発性有機化合物）濃縮装置。受注先や販売台数など具体的内容は非開示で受注金額は約５億円。２６年１２月期第３四半期の納入を予定しており、業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS