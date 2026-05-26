黒のボディに、ニューヨークの街並みを描いた赤の四角いブランドロゴを配したバッグで知られる「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」。しかし今その店頭から、代名詞である「赤ラベル」が目立つ商品が減りつつある。【画像をもっと見る】マンハッタンポーテージでは近年、ブランドロゴを通常の赤ではなくホワイトレザーラベルで表現した「Sheen」シリーズを積極的に打ち出している。黒と赤のコントラストがカジュア