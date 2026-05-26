伊勢丹新宿店のスイーツの祭典「マ・パティスリー2026」が、5月26日に開幕した。今年は国内の40ブランド以上が参加。持ち帰り商品の物販だけでなく、作りたてを食べられるパフェやクレープのイートイン、ライブキッチンで楽しむスイーツのコースも登場する。会期は5月26日から6月1日で、一部ブランドは会期途中で入れ替わる。記事後半では、取材を担当したFASHIONSNAP記者が自腹で購入したスイーツを紹介する。【画像をもっと見