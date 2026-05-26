オンワードホールディングスが、加速する気候の「二季化」に対応する2026年夏のグループ戦略を発表した。「夏をデザインする、セルフナビゲーションの新メソッド。」をコンセプトに、ファッション、コスメ、ペット用品の各事業で、過酷な環境変化から心身を守り、快適な生活を導くためのプロダクトを提案していく。【画像をもっと見る】近年の気候変動により、夏の長期化や酷暑化が進行している。東京では3年連続で3月に夏日を