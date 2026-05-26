「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」が、男性客の増加傾向を受け、シグネチャーであるワイヤーバッグのユニセックス提案を拡大している。【画像をもっと見る】アンテプリマのワイヤーバッグは、編まれたワイヤーが生み出す繊細な輝きによるフェミニンなイメージが強かったが、近年はスタイリングのアクセントとして取り入れる男性客が増加しているという。2026年秋冬コレクションでは、性別を問わず手に取りやすい初のリュックが登