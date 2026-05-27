元バレーボール女子日本代表の大友愛さん（44）が27日までに自身のインスタグラムを更新。女子日本代表の娘・秋本美空（19＝ドレスナーSC）とのお出かけショットを披露した。「dateday」と書き出すと、黒のトップスにサングラス、デニム姿の自身と、白のキャップ、黒のTシャツで白のバッグを手にした秋本の親子ショットをアップ。新しいカメラで撮影したと添えた。大友さんの投稿に、フォロワーからは「オシャレでかわいい