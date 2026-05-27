東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が25日、自身のXを更新。株やFXなどで爆損した画像（スクショ）を投稿すると、ネット上で驚きの声があがっている。【写真】気になる！ケタ違いの爆損した水谷隼の取引スクショ定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「株も為替もCFDも全部ボロ負けもう限界。お金貯めてまた来年頑張ります」と嘆いている。投稿した画像では、株やFX取引での損