モデルのダレノガレ明美（35）が、27日までに自身のXを更新。学歴に対する意見を投稿し、反響を呼んでいる。ダレノガレは25日に「わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ」と投稿。「みんな頑張ってんだよ。いろんな道で」といい、「自分の発言が1番ださくて恥ずかしい事を忘れないで」と呼びかけていた。この投稿には「私もそう思いたいです」「学歴差別は、おそらく都心のほうが多い気がします。地方は気にしてないです（笑