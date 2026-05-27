“ジャガー横田の夫”で大学教授、医師の木下博勝氏（58）が26日夜、自身のXを更新し、阿部慎之助氏の読売ジャイアンツの監督辞任について言及した。【写真】阿部慎之助氏の報道をめぐりXを投稿した木下氏阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また娘本人がしたためた手紙では「チャッ