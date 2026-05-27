気象台は、午前9時23分に、大雨警報（土砂災害）を南大隅町に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・南大隅町に発表 27日09:23時点大隅地方では27日昼過ぎまで、種子島・屋久島地方では27日夜のはじめ頃まで、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、27日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■枕崎市□大雨警報・土砂災害・浸水27日昼前に警戒1時間最