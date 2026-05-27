初めて6万6000円台に乗せ、取引時間中の最高値を更新した日経平均株価を示すモニター＝27日午前、東京都港区の外為どっとコム27日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値からの上げ幅は一時1400円を超えた。取引時間中の最高値を更新し、初めて6万6000円台に乗せた。前日の米ハイテク株高が追い風となり、半導体関連銘柄を中心に買い注文が膨らんだ。午前9時15分現在は前日終値比1160円35銭高の6万6