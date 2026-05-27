◇ナ・リーグロッキーズ―ドジャース（2026年5月26日ロサンゼルス）ロッキーズのウォーレン・シェーファー監督（41）が26日（日本時間27日）、敵地でのドジャース戦前に取材に応じ、27日（同28日）の対戦でドジャース・大谷翔平投手（31）と投げ合うことが決定した菅野智之投手（36）について話した。指揮官は日本投手の投げ合いについて「私は、ただ菅野の投球を楽しみにしています」と笑顔で返答。「トモ（菅野）のボ