選手登録は2026-27シーズンから、Jリーグ通算79ゴールを記録水戸ホーリーホックは5月27日、FW谷口海斗がセントラルコースト・マリナーズFC（オーストラリア）より完全移籍で加入することを正式発表した。三重県出身で30歳の谷口は、身長177cm、体重72kgのストライカー。三重県立四日市中央工業高、岐阜経済大を経て、いわてグルージャ盛岡でキャリアをスタートさせた。その後、ロアッソ熊本、アルビレックス新潟でのプレーを経