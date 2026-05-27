RB大宮WOMENの金平莉紗が同い年の甲府DF野澤陸と入籍RB大宮アルディージャWOMENは5月26日、27歳のDF金平莉紗がJ2ヴァンフォーレ甲府に所属する27歳DF野澤陸と入籍したことを発表した。クラブからのリリースによると、両選手は5月21日に入籍した。同じ現役のサッカー選手として、これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨していくことになる。新たな人生の門出を迎えた両選手の、今後のさらなる活躍が期待される。金平はクラ