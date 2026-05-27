記事ポイントさくらももこ氏の代表的作品『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』が初コラボ、東海道新幹線沿線の駅売店で18品を展開キャンペーン限定描き下ろしイラスト5パターンを使用したコジコジ駅弁（1,580円）やオリジナルグッズが登場サントリー飲料（酒類除く）を2本同時購入するごとに、オリジナルコジコジ缶バッジを1個プレゼント さくらももこ氏の代表的作品『ちびまる子ちゃん』と『コジコジ』が、東海道新幹線沿線の