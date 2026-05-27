◆園田競馬１日目（５月２７日）《小牧太》７８勝。ベラジオドリーム（１２Ｒ）に自信。「休み明けだが仕上がりはいい」（◎）。リングベルガール（７Ｒ）は「昇級しても」（◎）。ブエラフェルテ（１１Ｒ）も「乗り難しい面はあるが決めたい」（◎）。ワンダーグァルネリ（３Ｒ）は「力はある。前走で気合が乗ってきたら」（○）。シャドーストライク（９Ｒ）も「堅実だが、勝ちみに遅くて」（○）。《下原理》６３勝