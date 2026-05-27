記事ポイント累計発行部数8,500万部の『キン肉マン』フィギュアシリーズ『KUFC』から、人気超人”悪魔将軍”にスポットを当てた「悪魔将軍 復活祭 受注アソート」が2026年5月22日（金）20:00より予約受付中新規金型採用の新製品5種・ハイグレード版1種・メッキ仕様プレミアムグレード2種の計8ラインナップが揃う2体・3体・5体購入でそれぞれ異なる限定フィギュアが付属する豪華購入特典キャンペーンを同時実施 コミックス累計