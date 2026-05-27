それが気になる選手は少なくない。【もっと読む】タイガー・ウッズは醜聞まみれでも年収「46億円超」5月25日付の女子世界ランキングが発表された。桑木志帆が1つ順位を上げて64位となり、新たに6月4日開幕の全米女子オープン（リビエラCC）の出場権（同75位以内）を獲得した。同時に、6月25日からの全米女子プロ選手権（ヘイゼルティン・ナショナルGC）の切符（同70位以内）も手にした。桑木は今月の「Sky RKBレディス」で、