記事ポイント東武百貨店 池袋本店で初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおうスイーツ・定番博多グルメが揃いました博多和牛希少部位の食べ比べ弁当（各日30点限定）や東武百貨店限定の泡系とんこつラーメンなど、会場限定のできたてグルメも展開されましたいちごやcafe TANNALや大牟田はにぽてなど初出店の実演店舗が加わり、東武限定スイーツも数量限定で登場しました 東武百貨店 池袋本店では2026年5月21日（