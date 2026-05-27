【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】メジャーのコース設定は今後さらに難しくなると予想される根拠「羽川以来のレフティー優勝なるか」といわれ続けてきた細野勇策が日本プロゴルフ選手権で優勝しました。最終日最終組は今回が9回目。接戦をものにできたのは、悔しい敗戦から多くのことを学んだからでしょう。私のツアー初優勝は1981年の日本オープンでしたが、それまで2位が何度かありました。鮮明に覚えているのは2