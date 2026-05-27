【メジャーリーグ通信】【鈴村氏コラム】大リーグ監督は常に“クビ”と隣り合わせ 選手に劣らずシビアな環境に身を置いている2026年の開幕時点で米国の株式市場の上場企業が球団を所有しているのは、30球団の中でもブレーブスとブルージェイズのみである。ドジャースのマーク・ウォルターやメッツのスティーブ・コーエン、あるいはヤンキースはスタインブレナー家、カブスのリケッツ家のように、しばしば球団経営者として個人