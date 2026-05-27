記事ポイント一般的な乳化剤を使用せず、ビタミンC誘導体を用いた特殊乳化法でスクワランをミルク状に仕上げた独自処方保湿成分スクワランと浸透性に優れたビタミンC誘導体の組み合わせで、角質層をすみずみまでうるおす2026年7月21日（火）より通信販売および全国のショップハーバーで数量限定発売 スーッと軽やかに広がりながら、うるおいをしっかりキープするミルク状スクワランが、2026年夏に数量限定で登場します。ハー