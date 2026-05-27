ここ2試合、これまでと見違えるような投球を見せているのがドジャースの佐々木朗希（24）だ。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希との「LINEの中身」日本時間24日、ナ・リーグ中地区首位のブルワーズ戦は初回に自らの失策もあっていきなり3点を失った。これまでの佐々木ならズルズルいきそうなところだが、その後は無失点に。10者連続でアウトを重ねるなど5回を4安打3失点に抑えて3勝目をマーク。18日のエンゼルス戦は7回を4安