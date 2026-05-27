記事ポイント「超像Artコレクション」シリーズにおいて『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』初の大型スタチューが登場全高約310mm・横幅約360mmのノンスケール、税込28,600円で2026年12月発売予定MEDICOS ONLINE SHOP限定で「交換頭部＆回転鉄球パーツ」が付属、予約受付は2026年7月28日まで メディコス・エンタテインメントが、Netflixにて2026年3月より配信が始まったアニメ『スティール・ボール・ラン ジョ