記事ポイント音楽・アート・フード・マーケットが一体となったビーチサイドフェスティバルが2026年9月27日に開催2015年スタートの「Nuts Party」が今年で記念すべき10回目を迎える大人前売2,000円から入場でき、小・中学生はナッツくじ付きで500円 千葉の海辺を舞台に、音楽・アート・フード・カルチャーが交差するフェスティバルが今年も開催されます。プルーブライフが主催する「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」