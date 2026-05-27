記事ポイントビターチョコをたっぷりコーティングした”甘じょっぱ系”ポテトスナックが期間限定登場波状のひとくちサイズ生地で携帯性に優れ、夏でも食べやすいチョコレート仕様2026年5月26日（火）よりコンビニ・量販店・ドラッグストアなど全国で販売 カカオの苦みとポテトの塩味が組み合わさった”甘じょっぱ系”チョコスナックが登場しました。ブルボンが、新商品「じゃがチョコグランデミニビター」を2026年5月26日（火