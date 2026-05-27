25日（現地時間）午前、カナダ西部ビクトリアのエスクワイモルト海軍基地。黒い潜水艦が1隻停泊していた。3月25日に慶尚南道昌原（キョンサンナムド・チャンウォン）の鎮海（チンヘ）軍港を出発し、グアムやハワイを経由して23日にカナダに到着した「島山安昌浩（ドサン・アンチャンホ）」だ。基地の埠頭ではキム・ギョンリュル海軍参謀総長とデビッド・パッチェル・カナダ太平洋艦隊司令官、海軍将兵、現地同胞など約100人が出席