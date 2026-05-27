記事ポイントワコールの「OUR WACOAL」とデニムブランド「YANUK」が初のコラボレーションを実現カップインウェア3アイテムが2026年6月4日（木）より発売パイル素材・バイカラー・テンセル混キャミソールと素材・デザインで選べるラインナップ デニムに合わせてそのまま着こなせるカップインウェアが、ワコールとデニムブランドのコラボレーションで誕生します。ともに着心地とシルエットにこだわるブランド同士の初タッグが、