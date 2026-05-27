KーPOPの日だった。25日（現地時間）、米ラスベガスMGMグランド・ガーデン・アリーナで開かれた米大衆音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（AMAs）」で、新譜『ARIRANG』を引っ提げて約4年ぶりにカムバックを果たしたBTS（防弾少年団）が、大賞に相当する「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。多国籍KーPOPガールズグループ、KATSEYE（キャッツアイ）は「ニューアーティスト・オブ・ザ・イヤー」を、Netflix