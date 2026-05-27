記事ポイントフェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」が2026年6月20日(土)〜7月5日(日)、東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催されます43組のクリエイターが参加し、新作展示・限定グッズ販売・会場内POP UPコーナーが展開されます週末限定ワークショップは参加費2,500円〜で事前予約制、来場者には先着数量限定の特製オリジナルポストカードが配布されます 本物そっくりのフェイクスイ