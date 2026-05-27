米通商代表部（USTR）のグリア代表＝3月、パリ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）のグリア代表は26日、トランプ政権が各国・地域に課した10％の代替関税について、7月の期限後に再適用する可能性を示唆した。米シンクタンクのイベントで代替関税を延長するかどうか聞かれ、法律には「再適用できないとは書かれていない」などと語った。政権は国際緊急経済権限法（IEEPA）を根拠に発動した相互関税など